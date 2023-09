Le compte officiel du réseau Free lance un jeu concours pour ses 2 ans

2 ans d’existence pour la page Free_1337, cela se fête. Un Motorola Razr 40 est en jeu.

Suivi par plus de 21 000 utilisateurs, le compte officiel “Free 1337“ souffle ses 2 bougies aujourd’hui sur les réseaux sociaux comme X (ex-Twitter). Incontournable pour ceux qui souhaitent retrouver toutes les infos liées aux incidents, résolutions et innovations du réseau de l’opérateur, ce dernier géré par la team Core de Free, profite de l’occasion pour vous faire gagner un Motorola Razr 40 d’une valeur de 899€.

Pour participer, il suffit de reposter ce message, mentionner un ami en réponse et suivre la page @Free_1337 et celle de @MotororalFR sur X et/ou Facebook pour doubler vos changes de gagner.

Aujourd’hui, nous fêtons les 2 ans de Free_1337 🎉 Pour notre anniversaire, tentez de gagner un téléphone Motorola Razr 40 ! 🎁

Pour jouer, il faut simplement:

– Reposter ce message

– Mentionner un ami en réponse

– Suivre notre page et celle de @MotorolaFR#Free1337 #Concours pic.twitter.com/Vkq5BQR0wO — Free 1337 (@Free_1337) September 14, 2023

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox