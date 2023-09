La fondation Free poursuit ses actions en faveur de l’inclusion numérique via un nouveau partenariat évident

“Le combat en faveur de l’inclusion numérique est à l’origine de la création de Free et la raison d’être de sa Fondation. Ce partenariat avec Konexio est donc apparu comme une évidence. Nous partageons le même objectif : rendre le numérique accessible à tous et en faire un véritable instrument d’insertion sociale”, il n’en faut pas plus pour Ombeline Bartin, présidente de la Fondation Free pour annoncer la signature avec l’association Konexo d’une convention de mécénat en faveur de l’inclusion socio-professionnelle par le numérique des publics éloignés de l’emploi ou en reconversion.

Dans leur lutte commune pour l’égalité des chances et face à l’exclusion, la Fondation Free et l’association Konexo unissent leurs compétences pour offrir un accompagnement complet en termes de formation et d’accès à l’emploi.

“L’objectif est d’accompagner la montée en compétences numériques et former aux métiers de la tech, un secteur qui offre de nombreuses opportunités de carrière”, indique ce 14 septembre Iliad, maison-mère de Free. Si le groupe mène déjà des actions concernant l’emploi des jeunes, la Fondation d’entreprise Free s’engage en complément “à accueillir en contrats d’alternance au sein de l’entreprise des apprenants formés par Konexio aux métiers de Développeur.euse web, Web Mobile et Technicien.ne Supérieur Systèmes et Réseaux.”

Cet engagement s’inscrit dans la durée puisque la Fondation Free accompagne depuis 2006 les usages numériques de publics en difficulté en finançant des projets d’éducation, de sensibilisation ou de formation aux outils informatiques. Créée en 2016, l’association Konexio est présente dans plusieurs régions de France (Île-de-France, Nouvelle Aquitaine, Hautsde-France et Pays de la Loire) mais aussi à l’international (Malawi, Kenya et Jordanie). Elle a déjà accompagné plus de 6500 parcours de formation dans 15 villes et 40 sites de formation.