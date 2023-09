Un hacker revendique avoir volé les données de 14 millions d’abonnés Free et les vend

Un hacker se faisant appeler “Dépressif” prétend mettre en vente de nombreuses données de clients de l’opérateur. Selon un échantillon consulté, les données semblent cependant anciennes.



Une fuite importante, selon le malfrat qui annonce sur un forum clandestin proposer les numéros de téléphone, emails et adresses physiques ainsi que les identités de 14 millions de clients Free. Sur son post, il affirme ne vendre qu’une seule copie du fichier complet de 2.9 Go comprenant toutes ces informations.

Un échantillon a pu être consulté et présentait uniquement des données d’un millier de clients parisiens. Certains numéros de téléphone ont été testés par le media Zataz spécialisé dans la cybersécurité, qui a repéré la vente et seuls des résidents des 18e et 19e arrondissements se trouvaient dans la sélection. Plusieurs personnes contactées ont déclaré ne plus être chez Free “depuis plusieurs années” ou avoir changé d’adresse, ce qui laisse présager que ces données seraient anciennes.

Ces informations pourraient cependant être exploitées pour réaliser des opérations de spam, de hameçonnage et d’autres actes malveillants. À noter cependant, les mots de passe des clients concernés ne font pas partie des informations communiquées, le risque de piratage est donc faible. Free a depuis été prévenu du fait.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox