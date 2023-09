Vol des données d’abonnés : Free porte plainte et dément l’ampleur de l’attaque

Free confirme avoir été victime d’un vol des données personnelles de certains de ses abonnés mais conteste les 14 millions de clients impactés comme l’affirme le hackeur à l’origine de l’attaque.

Un vol moins important que ce qu’affirme le hacker. A la suite des révélations le 13 septembre du site d’information français Zataz spécialisé dans la délinquance informatique, Free réagit aujourd’hui et nie l’ampleur l’ampleur de l’attaque. “L’information selon laquelle une base d’abonnés Free de 14 millions d’abonnés est en ligne est fausse, Même si nous sommes comme tous la cible des hackeurs, nous n’avons pas souffert d’un tel incident”, indique l’opérateur dans les lignes de Frandroid.

Dans le même temps, Free confirme une faille et s’explique : “Ce qui a été publié correspond à des infos liées à un incident identifié au mois d’août par nos systèmes de surveillance. Un accès salarié (compromis par un hackeur) a permis de récupérer quelques fiches d’abonnés toutes situées dans le 75018 ou 75019”, sans en citer le nombre. L’opérateur de Xavier Niel précise avoir déclaré cette attaque à la CNIL puis prévenu ses abonnés avant de déposer une plainte pénale.

Dans un post sur un forum clandestin, un hackeur se faisant appeler “Dépressif” a prétendu le 12 août détenir les données personnelles (numéros de téléphone, emails, adresses physiques et identités) de 14 millions d’abonnés Free. Selon un échantillon consulté par Zataz, les données semblaient cependant anciennes. Plusieurs victimes ont déclaré ne plus être abonnées chez Free alors que d’autres ont changé d’adresse. Le pirate cherchait à vendre son fichier de 2,9 Go plusieurs centaines de dollars en cryptomonnaie.

