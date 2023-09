Découvrez les nouveaux films gratuits que va ajouter Free dès vendredi sur OQee Ciné

Oqee Ciné s’enrichit une nouvelle fois, avec l’ajout de 7 nouveaux films dès demain vendredi

OQEE Ciné, c’est le service d’AVOD de Free qui propose plus de 500 films et séries gratuits, Celui-ci est disponible sur le player Freebox Révolution, Pop et Free Devialet mais aussi en mobilité via l’application Oqee by Free puis encore via les TV connectées Android TV et les navigateurs.

Et comme chaque semaine, de nouveaux contenus gratuits vont être ajoutés. Dès ce vendredi 15 septembre vous pourrez ainsi retrouver l’inoxidable Clint Eastwood qui campe un agent des services secrets coriace mais fragilisé par l’assassinat du Président John F. Kennedy survenu sous sa garde. Quand un tueur rusé interprété par John Malkovich menace le nouveau Président et joue avec ses nerfs, Clint est prêt à tout pour s’interposer Dans la ligne de mire (sur une musique d’Ennio Morricone en prime !).

Dans Intersections, la vie de Roschdy Zem prend un tournant inattendu quand il rencontre dans le désert marocain un groupe d’étrangers, tous plus mal intentionnés les uns que les autres… Ce thriller à rebondissements risque d’accélérer votre rythme cardiaque.

Pas de répit avec World invasion : Battle Los Angeles. Les soldats Michelle Rodriguez et Aaron Eckart sont le dernier espoir de survie des civils pris au piège entre l’armée américaine et des envahisseurs extra-terrestres ultra-violents. Ils ont 3 heures pour évacuer.

Moins mortel mais tout aussi stressant, le dîner organisé dans L’invité par le couple Valérie Lemercier / Daniel Auteuil qui joue sa carrière. Avec l’aide de Thierry Lhermitte, leur voisin un peu trop zélé, ils ont 3 jours pour relooker leur vie et être à la hauteur.

Envie d’un peu de douceur dans ce monde anxiogène? Retrouvez la Star de la semaine : Meg Ryan, irrésistible de drôlerie et de charme face à Tom Hanks dans Nuits blanches à Seattle, touchante dans Raccroche ! aux côtés de Diane Keaton et Lisa Kudrow, ou délurée avec le séduisant Antonio Banderas dans la comédie romantique Mon espion préféré.



Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox