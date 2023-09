Abonnés Freebox Pop, mini 4K et Apple TV : lancement d’une nouvelle chaîne gratuite sur Pluto TV

Une chaîne thématique dédiée à la sitcom Victorious est désormais disponible sur la populaire plateforme américaine gratuite et financée par la publicité.

Après le sport avec l’arrivée DAZN Women’s Football et Unbeaten, Pluto TV étoffe un peu plus son catalogue de chaînes dédiées à des séries. Un nouveau flux thématique est ainsi disponible pour les fans de la sitcom “Victorious”.

Cette série TV de 60 épisodes créée en 2010, a bien été reçue par la critique avec quatre nominations aux Primetime Emmy Awards. Le synopsis :

“Tori Vega, une fille discrète, se retrouve sous les feux des projecteurs après avoir remplacé sa grande sœur Trina lors d’un concert. Elle est alors invitée à rejoindre la prestigieuse école d’Hollywood Arts, réservée aux jeunes talents. Là-bas, elle fait la rencontre de plusieurs jeunes artistes : Jade West, une artiste torturée ; André Harris, un musicien de talent ; Robbie Shapiro, un ventriloque étrange ; Cat Valentine, une excentrique aux multiples talents et Beck Oliver, un acteur. Ils vont vite former une bande.”

Disponible sur de nombreux supports dont Android (Freebox Pop, Delta Pop, mini 4K, Bbox) mais aussi sur l’Apple TV, la plateforme de Paramount Global propose plus de 100 chaînes thématiques et plus de 1000 films et séries.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox