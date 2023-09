Le saviez-vous : Free permet à ses abonnés de consommer beaucoup moins de data très facilement sur Oqee

Marre d’utiliser 8 Go par heure en regardant vos programmes sur Oqee via votre smartphone ? Il est possible de réduire au maximum votre en consommation de données en l’échange d’une qualité vidéo réduite.

Une fonctionnalité qui colle parfaitement à l”effort de sobriété énergétique demandé avant-hier par l’Arcom aux géants de l’audiovisuel comme TF1, M6, France Télévisions, Netflix et aux plateformes numériques comme YouTube ou Tik Tok.

Ces acteurs sont priés de rendre facilement disponibles des réglages peu énergivores, permettant par exemple de baisser la qualité de l’image si l’utilisateur le souhaite. Le régulateur propose par exemple de recommander des paramètres d’utilisation sobres en énergie, rapidement accessibles et faciles à mettre en place pour l’utilisateur.

Disponible notamment en mobilité pour tous les abonnés Freebox que ce soit sur iOS ou Android, l’application Oqee by Free dispose d’une fonctionnalité lancée en 2022 qui va dans ce sens. En réponse à de nombreux abonnés estimant consommer trop de data mobile en regardant Freebox TV via l’interface de Free, l’opérateur permet de régler la qualité vidéo des flux.

Pour limiter les données, il suffit de se rendre dans les réglages puis dans “qualité vidéo”. Le paramètre “automatique” est défini par défaut, l’utilisateur peut alors consommer jusqu’à 8Go/h. Il est possible de choisir une qualité intermédiaire (jusqu’à 1,5 Go/h) ou encore la qualité minimum laquelle contribue un maximum à réduire l’empreinte carbone avec une consommation maximum de 0,5 Go/h. Ce réglage est également activable en WiFi.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox