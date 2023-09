Abonnés Freebox et Prime : découvrez deux nouveaux jeux PC gratuits

De la gestion très poussée et une aventure épique sont au programme de la sélection Prime gaming de cette semaine.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Pour démarrer le mois de septembre, un jeu assez spécial vous est proposé. Vous pouvez le récupérer dans les 33 prochains jours, une fois cela fait, le jeu vous appartiendra et vous pourrez y jouer quand vous voudrez même après cette période. Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Delta et offert pendant 6 mois pour les abonnés Freebox Révolution, Pop et les abonnés Freebox mini 4K ayant un forfait Free Mobile lié à leur offre fixe.

Vous pouvez ainsi découvrir Ozymandias, un jeu de gestion très poussée où vous devez monter votre empire en suivant les quatre principes suivants : celui de l’exploration, celui d’expansion, l’exploitation et l’extermination, ce qu’on appelle un 4X. 52 factions sont disponibles et vous pouvez jouer sur 8 cartes, jusqu’à 10 en multi joueur.

Pour récupérer ce jeu, il faudra posséder un compte Gog, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GoG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Absolute Tactics : Daughters of Mercy est un RPG d’aventure au tour par tour qui apporte une touche moderne aux jeux classiques de style tactique. Mettant en scène des personnages variés, d’énormes boss monstres et un monde sombre en guerre. Le jeu entend vous plonger au cœur de l’action alors que notre héros Huxley et son chien Max forment une équipe d’amis et d’alliés pour défendre leur pays contre une mystérieuse armée d’envahisseurs. Contrôlez vos unités et utilisez leurs caractéristiques uniques pour dominer vos ennemis grâce à des stratégies magistrales qui tirent parti du placement des unités, des schémas d’attaque variés et des compétences aussi uniques que chaque personnage.



Pour accéder à ce titre, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer. Pour en savoir plus, suivez notre tutoriel dédié.

