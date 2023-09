Retour de Totalement Fibrés dès ce vendredi, le 1er magazine vidéo hebdomadaire sur Free et les télécoms

C’est la rentrée pour votre magazine vidéo “Totalement Fibrés”.

Si vous avez pu retrouver durant l’intégralité de l’été toute l’actualité de Free sur le site web Univers Freebox, ou sur notre chaîne Tik Tok avec de nouveaux formats, la chaîne YouTube était en mode vacances. Mais c’est maintenant la rentrée, en particulier pour “Totalement fibrés”, le seul magazine vidéo consacré à l’actualité de Free et des télécoms, qui lancera sa nouvelle saison ce vendredi.

Comme les années précédentes, La rédaction d’Univers Freebox, vous proposera de retrouver l’actualité de Free de la semaine et toutes les nouveauté de l’été que vous avez loupé, et celle à venir pour cette rentrée, Vous pourrez également découvrir des fonctions et autres applications de votre Freebox, des débats, nos coups de coeur et nos coups de gueule et différentes rubriques que vous pourrez découvrir dès demain vendredi et toutes les semaines, à 18h, sur YouTube et sur Univers Freebox. Comme d’habitude, il s’agit d’un live qui débute à 17h30 sur YouTube, que vous pouvez pouvez retrouver ensuite en replay.

Pour être alerté des prochaines vidéos qui seront diffusées sur la chaîne YouTube Univers Freebox, vous pouvez vous abonner en cliquant ici.

