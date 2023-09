Assistance de proximité Freebox et Free Mobile : Déjà 109 Free Proxi déployés et d’autres en approche

Le déploiement du service de proximité Free Proxi se développe rapidement sur toute la France.

1 an après son lancement, Free Proxi poursuit son implantation partout en France, aussi bien en zones urbaines qu’en zones rurales. Selon les dernier chiffre qui viennent d’être publiés, ce sont aujourd’hui 109 équipes de proximité qui sont actuellement opérationnelles. :

Et ce n’est pas tout puisqu’autre hub Free Proxi sont déjà annoncés pour les prochaines semaines à savoir : Aix en Provence, Douai, Montélimar, Limoges, Tours ainsi que plusieurs villes en Ile de France. A terme, ce sont 100% des abonnés Free qui disposeront de leur assistance de proximité.

Pour rappel, tous les abonnés Free Mobile et Freebox éligibles bénéficient d’un accès direct à Free Proxi via le 3244, leur espace abonné et l’application Freebox-Espace Abonné. Les équipes sont disponibles 7 jours/7 de 8 heures jusqu’à 21 heures. Elles s’engagent à répondre à l’abonné dans un délai de 15 minutes et de résoudre le problème entre 2H et 24h, y compris s’il y a besoin d’une intervention à domicile.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox