Netflix et Prime Video promettent d’investir davantage dans la création française, Disney+ attendu

Des négociations ont été réalisées avec les organisations professionnelles du secteur de la création audiovisuelle et un accord a été trouvé pour que Netflix investisse davantage.

La suite d’une convention passée en décembre 2021 entre le secteur de l’audiovisuel français et les plateformes de SVOD américaines (Netflix, Prime Video, Disney+). L’Arcom annonce aujourd’hui se réjouir d’un accord trouvé entre Netflix et les organisations professionnelles du secteur de la création audiovisuelle.

Il viendra donc complémenter cette convention, suite à un appel du régulateur réclamant que les textes soient complétés et enrichis par ce type de procédure. Amazon Prime Video et Netflix ont donc déjà été les premiers à signer, s’engageant ainsi à investir encore davantage dans le genre documentaire, l’animation et les œuvres d’expression originale française. L’Arcom se dit “confiante dans l’aboutissement prochain des discussions entre les organisations professionnelles et Disney+“.

