Comparatif box et mobile : Free et Bouygues Telecom dans le vert, Orange en demi-teinte, SFR dans le rouge

Les résultats commerciaux des quatre opérateurs nationaux pour le second trimestre 2023 sont désormais connus, il est à présent possible de réaliser un comparatif en matière de recrutements sur le mobile et le fixe.

Quel opérateur a engrangé le plus d’abonnés sur les différents segments lors du 2e trimestre 2023 ? Sur le mobile, Free profite comme lors des trois premiers mois de l’année du choix de la concurrence d’augmenter ses prix dans un contexte inflationniste oblige. L’opérateur a écoulé 128 000 nouveaux forfaits et perd moins d’abonnés à 2€ qu’à l’accoutumée (-59 000).

Face à lui, Bouygues Telecom et Orange ne peuvent rivaliser même s’ils progressent, les deux acteurs ont respectivement recruté 82 000 et 29 000 abonnés, soit moins que Free en cumulé. Dans le même temps, SFR a perdu 135 000 clients. L’hémorragie continue pour la filiale d’Altice après la fuite de 100 000 abonnés lors du trimestre précédent.

Recrutements sur le mobile (ventes nettes) 1- Free Mobile : +128 000 2- Bouygues Telecom : +82 000 3- Orange : +29 000 4- SFR : – 135 000 Orange et SFR perdent encore des abonnés sur le fixe Après avoir séduit plus d’abonnés que ses rivaux en 2022, Free prend le même chemin en 2023 sur le marché des box. Si Bouygues Telecom lui a raflé de peu le fauteuil de leader lors du 1er trimestre, Free a repris la tête lors du second. Sur ce segment, le FAI a ainsi recruté 42 000 abonnés comme lors de l’exercice précédent, contre 40 000 pour son rival. Derrière, SFR (-29 000) et Orange (-33 000) continuent de perdre des clients. L’augmentation des prix continue d’avoir un impact négatif sur les performances commerciaux des deux opérateurs. Recrutements sur le fixe ( ventes nettes) 1- Free : +42 000 2- Bouygues Telecom : + 40 000 3- SFR : – 29 000 4- Orange : – 33 000 Orange toujours en tête sur la fibre, baisse de régime générale

Sur la fibre, les quatre opérateurs ont accusé une baisse de régime en matière de recrutements. Mais comme d’habitude, Orange conserver son leadership avec 250 nouveaux abonnés contre 205 000 pour Free et 112 000 pour Bouygues Telecom. Derrière, SFR a séduit 105 000 nouveaux abonnements sur le THD (Fibre, FTTB et 4G box), il reste bloqué en bas du classement sur le gain de forfaits fibre, et ce depuis de nombreux trimestres. A la fin du deuxième trimestre, 19,8 millions de foyers bénéficiaient d’un abonnement FTTH en France métropolitaine.

Nouveaux abonnés fibre 1- Orange : +250 000 2- Free : +205 000 3- Bouygues Telecom : +122 000 4- SFR : +105 000

