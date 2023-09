WhatsApp lance ses “chaînes” en France

Une solution pour recevoir l’actualité des personnes ou des services qui vous intéressent directement depuis votre messagerie vient d’être déployée dans 150 pays, y compris la France.

L’application WhatsApp commence à être mise à jour dans de nombreux pays et intègre une nouveauté : les “chaînes”, déjà lancée en juin dernier en Colombie ou à Singapour.

Les chaînes sont un outil de diffusion à sens unique qui permettent à leurs admins d’envoyer du texte, des photos, des vidéos, des stickers et des sondages à leurs audiences. Il n’est donc pas possible d’interagir directement. Pour vous aider à choisir des chaînes à suivre, WhatsApp a développé un annuaire dans lequel vous pouvez rechercher des centres d’intérêt, des équipes sportives, des personnalités publiques et bien plus encore. Vous pouvez également accéder à des chaînes spécifiques en suivant un lien d’invitation reçu par message ou par e-mail ou publié en ligne.

Après des premiers retours positifs, la fonctionnalité est donc étendue avec quelques rajouts comme un annuaire amélioré pour suivre plus facilement un compte selon votre pays : on vous proposera alors Netflix France plutôt que le compte d’un autre pays du monde. Il est également possible de transférer les actus des chaînes sur vos propres discussions, les messages comprendront un lien redirigeant vers la chaîne. De plus, les admins pourront modifier les actus pendant 30 jours, avant qu’elles soient automatiquement supprimées des serveurs de l’application. D’ici à quelques mois, tout le monde pourra en créer une.

Source : Alloforfait

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox