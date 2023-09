Bouygues Telecom annonce la fin des forfaits Euro Information Télécom d’ici fin 2023, tous les abonnés migreront vers les offres de l’opérateur

Les deux millions d’abonnés d’EIT devenu Bouygues Telecom Business Distribution depuis son rachat début 2021, auront changé d’offre à la fin de l’année. Un forfait Bouygues Telecom et une nouvelle carte SIM leur sera proposé.

A la suite du rachat de leur maison-mère EIT par Bouygues Telecom il y a plus de deux ans et demi, les abonnés de Crédit Mutuel Mobile, CIC Mobile, NRJ Mobile, Auchan Telecom et Cdiscount Mobile seront transférés d’ici fin 2023 sur les offres Bouygues Telecom. « Ils recevront une nouvelle carte Sim et bénéficieront des dernières évolutions technologiques de Bouygues Telecom, comme la 5G et la VoLTE » révèle Landry Andrea, chef de projet à la direction Réseau de Bouygues Telecom. C’est par conséquent la fin des offres d’EIT.

Depuis début 2021, Bouygues Telecom a migré près d’un million de clients d’EIT sur son réseau mobile. « En tant que full MVNO, EIT possédait d’une part sa propre infrastructure réseau qui donne accès aux services voix, data, et autres options, et s’appuyait d’autre part sur les réseaux radio des opérateurs historiques, avec 1,1 million de clients sur le réseau SFR, 500 000 sur celui d’Orange et autant sur celui de Bouygues Telecom » explique par ailleurs Landry Andrea.

Si à l’issue de cette migration, seulement 3 000 résiliations ont été enregistrées, l’opérateur dit avoir opté pour un transfert progressif pour une raison principale : “Notre souci était d’être en capacité d’accueillir ces nouveaux utilisateurs sans impacter la qualité de réseau ressentie par les clients.”

Début 2021, Bouygues Telecom s’est emparé d’Euro Information Telecom, premier MVN et cinquième opérateur français qui compte 2 millions s’abonnés. Celui-ci est devenu rapidement BTBD (Bouygues Telecom Business Distribution). En plus du rachat, Bouygues Telecom et le Crédit Mutuel ont conclu un accord de distribution des offres Bouygues Telecom dans les 4500 agences bancaires du CIC et du Crédit Mutuel. L’objectif est “d’enrichir la base de clientèle de 2 millions de clients Mobile, renforcer la présence de Bouygues Telecom sur le territoire, bénéficier de la proximité des conseillers bancaires avec leurs clients et développer les ventes dans le Mobile, la Fibre et sur le segment B2B”, précise l’opérateur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox