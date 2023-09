Les nouveaux iPhone 15 débarquent en précommande chez Free Mobile

Présentée ce mardi par Apple, la nouvelle gamme d’iPhone peut désormais être précommandée sur le site web de Free Mobile.

Si le haut de gamme vous intéresse, vous n’avez pas pu louper la sortie de l’iPhone 15 et de ses déclinaisons cette semaine. Quatre modèles sont depuis aujourd’hui proposés en pré-commande sur le site web de l’opérateur : l’iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max. Tous sont proposés avec une offre de remboursement d’une valeur de 50€ en suivant la procédure décrite dans cette brochure. Ils seront disponibles le 22 septembre prochain.

L’iPhone 15 est disponible dans ses versions 128 Go, 256 Go, 512 Go et dans différents coloris (bleu, jaune, noir, rose, vert). La version la moins onéreuse est commercialisée à 999€ au comptant, contre 1379€ pour la version 512 Go. Il est possible d’échelonner le paiement en passant par Free Flex, pour la version 128 Go, comptez 399€ à la commande puis 20.99€/mois pendant 24 mois avec une option d’achat de 96€.

Si vous êtes intéressé par un plus grand format, tournez-vous vers l’iPhone 15 Plus, disponible en version 128 Go et 256 Go. La première version est proposée à 1149€ au comptant et la seconde à 1279€. En passant par Free Flex et pour la version la moins chère, vous paierez, 499€ à la commande puis 22.99€/mois et une option de 98€.

Cependant, les fleurons de cette gamme sont forcément les modèles Pro et Pro Max. Le premier est disponible en quatre coloris et avec quatre capacités de stockage différentes : 128 , 256, 512 et 1024 Go (1To). La version 128 Go est proposée à 1259€ au comptant, ou 579€ à la commande puis 23.99€/mois avec Free Flex.

Enfin, le plus onéreux, l’iPhone 15 Pro Max, disponible en version 256, 512 et 1024 Go. Comptez minimum 1509€ pour le modèle le moins cher, soit 809€ à la commande puis 24.99€/mois avec une option d’achat à 100€ si vous passez par Free Flex.

