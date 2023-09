Une fonctionnalité très pratique arrive sur les Apple TV

Retourner son salon pour retrouver sa télécommande d’Apple TV, c’est bientôt fini !

“Où est la télécommande ?”, une question que l’on s’est tous posés au moins une fois alors qu’on voulait regarder sa série, son film ou changer de chaîne. Dans les dernières versions bêtas d’iOS 17 et tvOS17, dont le déploiement pour le grand public est prévu lundi, Apple entend régler la question.

Grâce à ces mises à jour et au déploiement d’un nouveau firmware pour la télécommande, il sera possible d’activer une fonction de localisation pour la télécommande directement depuis son iPhone. Concrètement, il suffit de se rendre dans le centre de contrôle de l’iPhone et de toucher l’icône Apple TV Remote. Cliquez ensuite sur “Choisir un téléviseur”, et une option “rechercher” apparaîtra à côté de la télécommande.

Votre smartphone vous indiquera ainsi, via une interface dédiée, une indication de la position de votre télécommande. Au fur et à mesure de votre rapprochement avec l’objet, l’indication changera pour arriver à “ici”, comme on peut le voir pour la fonctionnalité dédiée pour les airpods. Cette fonctionnalité est compatible avec l’Apple TV 4K version 2021 et 2022.

Source : 01net

