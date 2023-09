Apple dévoile ses iPhone 15, moins chers que les versions précédentes avec quelques évolutions, et ses nouvelles montres connectées

La grande keynote d’Apple s’est tenue hier et le géant a bien sûr dévoilé sa nouvelle gamme de smartphone comprenant 4 modèles, qui sera commercialisée dès le 22 septembre prochain. Une occasion également de présenter les nouvelles Apple Watch.



C’est le rendez-vous de la rentrée dans le monde de la tech : la présentation des nouveaux smartphones de la firme de Cupertino a eu lieu ce mardi 12 septembre à 19h. Le géant américain a pu présenter quatre modèles pour sa gamme : l’iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max.

Première surprise : pour la première fois, ces modèles sont globalement moins chers que les iPhone 14 avec des différences allant de 100 à 50€ selon les versions et la quantité de stockage disponible.

Infographie réalisée par Le Parisien

La gamme de prix reste haut de gamme, avec un iPhone 15 variant entre 969€ (128 Go) et 1349€ (512Go). L’iPhone 15 Plus pour sa part voit son prix osciller entre 1119€ (128 Go) et 1499€ (512 Go). La version Pro est disponible en 4 versions : 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To pour un prix allant de 1229€ à 1859€. Enfin, l’iPhone Pro Max est disponible à partir de 1479€ (256 Go) et jusqu’à 1979€ (1 To). Les précommandes sont ouvertes dès le 13 septembre pour une disponibilité le 22 septembre prochain.

Ces modèles marquent un grand tournant pour la marque américaine : ses smartphones sont passés à l’USB-C suite à une nouvelle réglementation européenne. Comme d’habitude, l’adaptateur secteur n’est pas fourni avec le câble d’alimentation.

Une évolution de l’iPhone

Quid des modèles proposés ? Les iPhone 15 et 15 Plus tournent avec la puce A16 Bionic, qui était déjà présente sur l’iPhone 14 Pro et utilisent un écran (respectivement de 6.1″ et 6.7″) OLED annoncé comme deux fois plus lumineux que les précédents. On retrouve le Dynamic Island qui était présent sur les versions Pro de la gamme précédente, permettant par exemple d’accéder à diverses informations importantes. Du côté de la photo, on trouve des capteurs photo de 48 mégapixels et 12 mégapixels, capables de zoomer jusqu’à 2x en optique.

Apple a introduit une nouvelle version de sa fonction portraits qui pourrait donc proposer des meilleures photos grâce au machine learning et serait même en mesure de se mettre en marche toute seule. D’autres évolutions sont notables sans être révolutionnaires : une meilleure portée de connectivité entre les iPhone 15 et 15 Plus avec d’autres appareils de la marque à la pomme (trois plus étendue) ou encore l’isolation de la voix lors d’un appel téléphonique dans un environnement bruyant. En terme de batterie, pas de surprise, on reste sur une journée d’usage annoncée.

Les versions Pro dopées

Les amateurs de tech s’intéresseront bien sûr davantage aux versions Pro et Pro Max qui sont les véritables portes-étendards de la gamme. Ne serait-ce que dans la conception avec une coque en titane et un dos en verre texturé pour promettre une certaine solidité sur ces modèles onéreux. Les bordures sont également plus fines.

Niveau performances, ces modèles sont prévus pour être efficaces avec une nouvelle puce A17 Bionic avec un GPU à six coeurs qui doit permettre 10% de performances en plus selon le géant américain. Une puissance qui pourra être mise à contribution pour les joueurs par exemple, avec la promesse d’un meilleur rendu des effets lumineux et un temps de latence réduit.

De quoi aider pour prendre des photos impressionnantes, avec un objectif grand angle principal de 48 mégapixels permettant de choisir trois ouvertures (24 mm, 28 mm et 35 mm). Le tout soutenu par un téléobjectif 3x de 12 mégapixels (jusqu’à 5x pour l’iPhone 15 Pro Max) et un dernier objectif ultra-grand angle de 12 mégapixels. Ces modèles sont par ailleurs capables de réaliser une “vidéo spatiale”, comme une captation en 3D qui serait utilisable avec le casque Vision Pro d’Apple. On notera par ailleurs que le bouton “Silence” disparaît pour un bouton “Action” personnalisable permettant au choix un passage en mode Silence, le déclenchement d’une prise de vue, le lancement d’une playlist… Un détail qui pourra plaire à ceux cherchant à optimiser leur usage du smartphone.

Deux nouvelles montres connectées

Outre les smartphones, Apple a également présenté ses nouvelles Apple Watch avec la Series 9 et la version Ultra. Cette dernière, sobrement nommée Apple Watch Ultra 2 ne change pas vraiment de conception mais plutôt une meilleure luminosité maximale. Elle garde une autonomie de 36 heures capable de monter jusqu’à 72 heures si vous activez le mode ralenti. On peut cependant noter un nouvel écran récapitulatif des mesures, un plus large panel des fonctionnalités pour les cyclistes… C’est assez globalement une évolution assez sobre de la première version. Elle est proposée à 899€, soit 100€ de moins que la version précédente.

Tout comme cette version Ultra, l’Apple Watch Series 9 embarque une nouveauté : le “double tap”, une fonctionnalité demandant de couper un appel, une alarme ou passer d’une appli à l’autre simplement avec un geste de l’index de la main portant votre montre. Il suffit de réaliser le mouvement comme si vous vouliez double-cliquer sur un écran, l’accéléromètre et le gyroscope de la montre fera le reste. En dehors de cela, la Series 9 améliore la luminosité de son écran en la doublant (2000 nits) et propose une nouvelle puce S9 avec un GPU 60% plus rapide et processeur deux fois plus puissant, avec une autonomie d’une journée complète. Elle est proposée en précommande dès aujourd’hui à 449€ et les deux modèles seront disponibles dès le 22 septembre prochain.

