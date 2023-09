Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom : les nouveaux iPhone 15 en précommande dès le 15 septembre

Rendez-vous le 15 septembre à 14h dans les boutiques en ligne des opérateurs pour découvrir leurs prix lors de l’ouverture des précommandes des iPhone 15.

Lors de sa keynote de rentrée, Apple a présenté hier ses nouveaux iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max. Puce A17 Pro, bouton action personnalisable et design en titane pour la version Pro, connecteur USB-C pour tous les modèles et des évolutions axées sur la photo, cette nouvelle génération sera même proposée à des prix inférieurs que la précédente, de 50 à 100€ de moins.

Comme à chaque lancement, les opérateurs ne manqueront pas de commercialiser les iPhone 15 dans leurs boutiques. La firme de Cupertino l’a annoncé, les précommandes débuteront dès le 15 septembre à 14h00 et livrés à partir du 22 septembre. Orange et SFR ont d’ores et déjà donné rendez-vous à cette date à travers un post sur les réseaux sociaux. Ce sera l’occasion de découvrir leurs prix et formules. Free Mobile proposera pour sa part l’étalement du paiement sur 24 mois via Free Flex.

Les prix appliqués par Apple oscillent entre 969€ pour l’iPhone 15 (128 Go) et 1979€ pour l’iPhone Pro Max (1 To).

Nouvel iPhone 15 Pro.

Si robuste. Si léger. Si Pro.

Taillé dans le titane, avec sa puce A17 Pro et son système photo encore plus polyvalent.

Rendez-vous sur https://t.co/Hvb4Hg2qg4 le 15 septembre à 14h pour découvrir nos prix lors de l’ouverture des précommandes. pic.twitter.com/i0j32bUVVp — Orange France (@Orange_France) September 12, 2023

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox