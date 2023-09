75 sites forcés par le gouvernement à changer d’adresse pour éviter les arnaques

Parmi les quelques 600 sites officiels du gouvernement, certains vont devoir changer d’adresse pour être moins facilement cibles de phishing.

De nombreuses pages officielles, mais certaines qui pourraient être trop aisément copiées pour piéger des consommateurs. Alors que les arnaqueurs sont de plus en plus doués pour reproduire des pages web dans le but de soutirer des informations à leurs victimes, certaines pages présentent encore une URL trop facile à répliquer (presque) à l’identique.

Il est en effet assez simple de déposer un nom de domaine proche de celui d’une institution officielle pour en présenter une fausse copie, avec une différence légère dans l’URL qu’un oeil non-attentif ne remarquerait pas. C’est notamment pour cela que des noms de domaines sont réservés aux institutions, comme le .gouv.fr en France. Avec cette simple indication à la fin du lien, vous êtes généralement assurés d’arriver sur un site officiel. Cependant, plusieurs sites pourtant parfaitement légitimes en sont dépourvus : Elysee.fr, Parcoursup.fr, Service-public.fr…

Dans cette optique, un décret d’application vient d’être signé pour forcer les sites de communication de l’État à passer à un nouveau nom de domaine d’ici le 1er juillet 2025 et les sites de démarches ont jusqu’au 1er janvier. Parmi eux, 75 sites prioritaires identifiés qui doivent soit passer au .gouv.fr, soit être refondus dans des sites existants. Voici la liste :

gouvernement.fr

egalite-femmes-hommes.gouv.fr

mer.gouv.fr

legifrance.gouv.fr

service-public.fr

vie-publique.fr

bodacc.fr

boamp.fr

journal-officiel.gouv.fr

strategie.gouv.fr

dila.premier-ministre.gouv.fr

economie.gouv.fr

impots.gouv.fr

douane.gouv.fr

prix-carburants.gouv.fr

bloctel.gouv.fr

retraitesdeletat.gouv.fr

portailpro.gouv.fr

interieur.gouv.fr

outre-mer.gouv.fr

securite-routiere.gouv.fr

ants.gouv.fr

Tous les sites des préféctures

gendarmerie.interieur.gouv.fr

police-nationale.interieur.gouv.fr

prefecturedepolice.interieur.gouv.fr

etrangers-en-france.interieur.gouv.fr

diplomatie.gouv.fr

Tous les sites des ambassades et consulats

france-visas.gouv.fr

france.fr

justice.gouv.fr

justice.fr

defense.gouv.fr

majdc.fr

moncompteformation.gouv.fr

travail-emploi.gouv.fr

1jeune1solution.gouv.fr

dreets.gouv.fr

education.gouv.fr

eduscol.education.fr

jeunes.gouv.fr

service-civique.gouv.fr

associations.gouv.fr

enseignementsup-recherche.gouv.fr

parcoursup.fr

etudiant.gouv.fr

agriculture.gouv.fr

ecologie.gouv.fr

geoportail.gouv.fr

sytadin.fr

france-renov.gouv.fr

vigicrues.gouv.fr

bison-fute.gouv.fr

maprimerenov.gouv.fr

agence-cohesion-territoires.gouv.fr

collectivites-locales.gouv.fr

maprimerenov.gouv.fr

agence-cohesion-territoires.gouv.fr

ecologie.gouv.fr

culture.gouv.fr

francearchives.fr

solidarites-sante.gouv.fr

sante.fr

base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr

solidarites-sante.gouv.fr

handicap.gouv.fr

mesdroitssociaux.gouv.fr

pour-les-personnes-agees.gouv.fr

transformation.gouv.fr

modernisation.gouv.fr

numerique.gouv.frmapri

data.gouv.fr

fonction-publique.gouv.fr

choisirleservicepublic.gouv.fr

franceconnect.gouv.fr

sports.gouv.fr

Source : 20Minutes

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox