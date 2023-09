Le booster 5 Go de Free Mobile ne fait pas l’unanimité malgré des atouts indéniables

67% des participants à notre sondage de l’été ne sont pas convaincus par le booster 5Go à 2,99€ proposés aux abonnés au forfait 2€ de Free Mobile.

Il avait pourtant tout pour plaire sur le papier malgré un bémol. Lancé le 31 mai dernier, le booster à 2.99€/mois de Free Mobile inclut 5 Go de data en France, les appels illimités et même 6 Go de data en roaming en UE et dans les DOM. Cette option payante proposée aux nouveaux et actuels abonnés au forfait 2€/0€, s’avère compétitive et a pu séduire de nombreux utilisateurs en comparaison des boosters précédents plus chers et très limités en data (1 go, 600 Mo).

Néanmoins, les résultats de notre dernier sondage démontrent une certaine exigence chez les abonnés de l’opérateur. Du 20 juin au 12 septembre, Univers Freebox vous a posé une question : “le nouveau booster 5 Go du forfait à 2€ vous a-t-il convaincu ?”

Sur les 4520 participants, pas moins de 67% affirment ne pas avoir été séduits. Dans le détail, 37% des sondés ont été rebutés par les frais d’activation de 10€ pour les abonnés existants, soit le prix d’une carte SIM bien qu’ils conservent la leur. C’est le point négatif de l’offre, mais l’opérateur semble l’assumer.

Pour 23% des interrogés, il manque encore de la data. Pourtant, 5Go à 4,99€ ou 2,99€ pour les abonnés Freebox, apparaît comme une offre adaptée aux petits budgets qui souhaitent surfer en 4G de manière confortable. Malgré tout, 7% des sondés estiment que c’est encore trop cher pour eux.

Dans le camp adverse, 22% déclarent au contraire que cette offre convient à leurs usages, que ce soit en matière de data et d’appels (illimités). Enfin, 10% se sont dits convaincus en appuyant sur le fait que ce forfait d’entrée de gamme boosté est la meilleure offre du marché pour les abonnés Freebox.

