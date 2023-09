Séisme : Free met au clair la chaîne de référence marocaine sur son offre TV

Une chaine marocaine offerte sur Freebox TV pour se tenir informé de la situation au Maroc.

Nous vous annoncions hier que Free proposait 2h d’appels gratuits et les SMS illimités vers le Maroc, en raison du terrible tremblement de terre survenu sur place. Pour que la diaspora marocaine en France et plus généralement tous les français puissent se tenir au courant de la situation, l’opérateur met également au clair 2M Maroc, la chaîne de référence marocaine qui propose en grande partie de l’information.

La chaîne 2M Maroc est donc disponible gratuitement pour tous les Freenautes dès maintenant sur le canal 564 de Freebox TV, et ce, jusqu’au 30 septembre. Comme d’habitude, pour bénéficier de cette mise au clair, il n’y a aucune manipulation à réaliser, il suffit de se rendre sur le canal idoine.

