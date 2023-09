Ligue 1 : Canal+ et DAZN devraient faire équipe face à Amazon

Le coup d’envoi de l’appel d’offres des droits TV de la Ligue 1 et la Ligue 2 vient d’être lancé et Canal+ est en embuscade.

Canal+ et DAZN prêts à rafler la Ligue 1 devant Amazon. Les droits pour la période 2024-2029 sont actuellement remis en jeu avec un objectif clair pour la Ligue de Football Professionnel : atteindre un milliard d’euros.

Comme révélé la semaine dernière, seuls deux lots sont mis en jeu et pour une durée de 5 ans, contre sept lots de 4 ans lors du précédent appel d’offres. Le premier lot comprend les trois meilleures affiches de chaque journée ainsi que la diffusion d’extrait en quasi-direct et le second lot comprend les six autres matchs. Si les prix de réserve fixés ne sont pas atteints, une séquence de négociation de gré à gré s’ouvrirait. Une alternative aux enchères à l’aveugle proposées aujourd’hui, mais il faudra attendre le mardi 17 octobre pour voir les dernières offres déposées.

Selon les informations de RMC Sport, Canal+ devrait bien être de la partie, malgré des accrochages réguliers avec la LFP depuis le fiasco Mediapro. Cependant, l’entreprise n’irait pas au front seule, s’alliant avec DAZN qui avait déjà essayé d’obtenir des droits après le retrait de Mediapro en 2021. La société, déjà partenaire de Canal+, devrait se positionner sur l’un ou les deux lots dans une stratégie avec la firme de Vivendi pour pouvoir proposer l’ensemble des matchs à ses abonnés.

Des inconnues demeurent notamment du côté des géants du numérique. Amazon est bien sûr prêt à actuellement à renouveler l’expérience, mais pas à n’importe quel prix. Le groupe Warner (Eurosport) s’est d’ailleurs allié à la firme de Jeff Bezos. Apple TV semble également s’intéresser aux droits du foot après avoir racheté les droits de la MLS. BeIN devrait aussi être de la partie et serait intéressé avant tout par le lot n°2.

