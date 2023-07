Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : les abonnés Freebox sont tous concernés avant les vacances, des promos en veux-tu en voilà

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Free revoit son site d’éligibilité à ses offres Freebox avec une nouveauté, les prospects peuvent savoir s’ils bénéficieront de Free Proxi. Plus d’infos…

Les abonnés Freebox peuvent désormais récupérer la référence PTO de leur boîtier fibre directement dans leur espace abonné. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : tout HBO et le pack Warner sont offerts pendant 30 jours. Plus d’infos…

Free lance l’authentification automatique sur la version web d’OQee pour ses abonnés Freebox. Et ce n’est pas tout puisque vos enregistrements et contenus VOD sont désormais accessibles. Sur iOS (1.30) et Android (1.21), le nouveau guide TV lancé récemment (testé par la rédaction), propose désormais de choisir un créneau horaire et d’accéder plus rapidement à une chaîne grâce à la recherche et au filtrage des chaînes favorites. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Prime : quatre nouveaux jeux PC gratuits à récupérer, dont un opus de licence culte dans son genre, à savoir Baldur’s Gate 2 : Enhanced edition, Gems of Destiny, et Once Upon a Jester. Plus d’infos…

De nombreuses nouvelles promos sur les Smart TV Samsung pour les abonnés Freebox, jusqu’à 350€ d’économisés. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free lance ses “Merci Days” avec une avalanche de promos sur les smartphones, jusqu’à 410 euros. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Iliad-Free : “le taux d’adoption à la fibre est encore trop faible, cela met en péril le retour sur investissement”. Plus d’infos…

Free, Orange et d’autres opérateurs mondiaux s’engagent pour lutter contre les 5 milliards de téléphones “dormants” dans le monde. Plus d’infos…

Freebox TV : La chaîne Toonami va devenir Warner TV Next dès le 4 septembre. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox