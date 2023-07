Iliad cède l’un de ses actifs à Cellnex

En Pologne, Iliad vient de céder sa participation de 30% dans On Tower Poland.

Iliad a annoncé le 30 juin, la cession de sa participation résiduelle de 30% dans On Tower Poland (“OTP”) à Cellnex pour une valeur de 2,3 milliards de zlotys, soit environ 510 millions d’euros avant impôts. Cette cession fait suite à la finalisation, le 1er avril 2021, de la transaction portant sur la cession de 60% d’OTP, société gérant les infrastructures passives de télécommunications mobiles en Pologne, au groupe espagnol spécialisé dans les infrastructures et gestion des pylônes, et d’une cession complémentaire (de 10% d’OTP) le 28 février 2022.

En Pologne, Iliad compte via son opérateur Play, 12,8 millions d’abonnés actifs post-payés et prépayés sur le mobile. Pas moins de 9 millions de ses clients disposant d’un forfait.

