Free, Orange et d’autres opérateurs mondiaux s’engagent pour lutter contre les 5 milliards de téléphones “dormants” dans le monde

Douze opérateurs mondiaux et la GSMA veulent donner un coup de fouet à l’économie circulaire et récupérer les smartphones inutilisés laissés à l’abandon dans nos foyers.

L’association d’opérateurs déplore que “plus de cinq milliards de téléphones portables, actuellement inutilisés et mal aimés dans les tiroirs de bureau du monde entier“. Pour lutter contre le gaspillage, ces derniers sont ciblés pour être réutilisés ou recyclés alors que l’industrie mobile vise à développer une chaîne d’approvisionnement plus “circulaire” concernant ces appareils. 12 opérateurs mondiaux, comprenant les groupes Iliad (Free), Orange, BT, Globe Telecom, GO Malta, KDDI, NOS, Proximus, Safaricom, Singtel, Tele2 et Telefonica ont dévoilé hier leurs objectifs en ce sens dans un communiqué.

Le projet, mené par Tele2 et Orange, entend augmenter la reprise des téléphones portables avec pour ambition que le nombre d’appareils mobiles usagés collectés via les programmes de reprise des opérateurs représente au moins 20 % du nombre d’appareils mobiles neufs distribués directement aux clients d’ici à 2030. De plus, dans une ambition d’empêcher les appareils d’aller à la décharge ou à l’incinération, 100% des appareils mobiles usagés collectés via les programmes de reprise des opérateurs devront être réparés, réutilisés ou transférés à des organismes de recyclage contrôlés d’ici à 2030.

Ce nouvel ensemble d’objectifs vise ainsi à réduire les “déchets électroniques” mais aussi à prolonger la longévité des appareils mobiles en leur donnant une seconde vie. “Un téléphone remis à neuf peut avoir un impact climatique 87 % inférieur à celui d’un téléphone nouvellement fabriqué” explique la GSMA. S’ils sont correctement recyclés, les cinq milliards de portables “dormants” pourraient récupérer “8 milliards de dollars d’or, de palladium, d’argent, de cuivre, d’éléments de terres rares et d’autres minéraux critiques, et suffisamment de cobalt pour 10 millions de batteries de voitures électriques. ” Plusieurs initiatives allant en ce sens ont déjà été déployées par les opérateurs en France, avec des boîtes de collectes présentes dans la plupart des boutiques mais aussi avec des solutions et des promotions encourageant la reprise des smartphones. Free Mobile a par exemple fait équipe avec ReCommerce pour proposer un service permettant de renvoyer facilement son smartphone pour qu’il soit reconditionné ou recyclé tout en récupérant de l’argent.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox