Free Mobile lance un nouveau Pack dans sa boutique en ligne avec un léger avantage pour les abonnés actuels

Le Xiaomi 12 T est désormais disponible dans un pack incluant sans surcoût des écouteurs sans fil et une montre connectée.

Et si vous vous laissiez tenter par le nouveau Pack Xiaomi 12T avec des écouteurs bluetooth Buds3 Lite et la montre connectée Redmi Smart Band2, et ce en bénéficiant de 110€ remboursés après votre achat en remplissant un formulaire reçu par e-mail, jusqu’au 31 juillet. Free le permet aujourd’hui dans sa boutique en ligne. Et ce n’est pas tout puisque 70€ de bonus reprise sont proposés de surcroît.

Toujours conçu pour le milieu de gamme, le Xiaomi 12 Test ainsi proposé aux non abonnés Free Mobile à 649€ au comptant. Si vous optez pour Free Flex, vous pouvez régler 111€ lors de la commande puis 18.99€/mois pendant 24 mois avec une option d’achat à 82€. Son prix peut donc tomber à 539€ avec l’ODR voire à 469€ avec la reprise mobile Free.

Les abonnés Free Mobile sont quant à eux légèrement privilégiés, si ce même modèle est affiché à 589€ soit 60 euros moins chère, ils profitent seulement d’une remise de 60€ sur demande. Cet achat leur reviendra au final à 529 € ou 459€ avec le bonus reprise, soit au total 10€ de moins que les non abonnés. En optant pour Free Flex, le premier paiement sera également moins élevé, soit 61€.

Pour profiter de l’offre de remboursement, il suffira de se connecter sur mobile.free.fr/account/monODR, puis de saisir le numéro IMEI du smartphone présent sur l’étiquette du coffret ou sur votre facture.Vous avez 30 jours à compter de la date de votre commande pour adresser votre demande de remboursement depuis votre Espace Abonné.

