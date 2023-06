Abonnés Freebox et Amazon Prime : tout HBO et le pack Warner sont offerts pendant 30 jours

Prime Video lance une offre en amont du Prime Day d’Amazon prévu le 11 et 12 juillet prochain. Habituellement affiché à 9,99€/mois, le Pack Warner, exclusivité française, est offert pendant 30 jours.

Autant en profiter puisque c’est gratuit. En marge de son Prime Day le mois prochain, Amazon annonce par mail à ses abonnés Prime qu’ils bénéficient dès aujourd’hui de 30 jours offerts sur le Pass Warner (puis 9,99€/mois sans engagement).

De quoi découvrir ou revoir les programmes de HBO, et d’accéder à de nombreuses chaînes comme Eurosport 1 et 2, TCM Cinéma, CNN, Toonami, Cartoon Network, Boomerang, ID mais aussi Discovery Channel, Discovery Investigation, Discovery Science, et Cartoonito.

L’offre devrait être disponible jusqu’au 12 juillet. La souscription au Pass Warner nécessite d’être membre Amazon Prime. Cet abonnement est inclus pour les abonnés Freebox Delta et offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Révolution et Pop. Il permet, en plus d’accéder au service de SVOD du géant américain, de bénéficier de nombreux avantages comme la livraison ultra-rapide gratuite, un service de streaming musical ou encore des jeux gratuits…

