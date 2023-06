Abonnés Freebox Pop et mini 4K : Pluto TV améliore son application aux 100 chaînes gratuites et plus de 1000 films et séries

Pluto TV devient plus rapide et plus performant sur Android TV. Des améliorations importantes sur l’expérience utilisateur sont à venir prochainement.

Lancé en France début 2021, Pluto TV a réussi à trouver son public aux quatre coins du monde et se revendique aujourd’hui comme la première plateforme de streaming de chaînes de télévision thématiques totalement gratuite et financée par la publicité. Très simple d’accès, sans aucune contrainte d’inscription, ce service AVOD propose plus de 100 chaînes dans l’Hexagone et de plus de 1000 films et séries en illimité à la demande. Sa force est d’être disponible sur la majorité des écrans, soit les TV connectées, smartphones, tablettes mais aussi Android TV, Apple TV, Fire TV et Chromecast. Les abonnés Freebox Pop et mini 4K y ont droit directement sur leur box TV. Récemment, et c’est assez rare pour le noter, la plateforme de Paramount Global a déployé une nouvelle mise à jour sur les boîtiers Android TV avec plusieurs évolutions.

Le lancement de l’application a été nettement amélioré “afin de réduire radicalement le temps de chargement de votre contenu”, expliquent les développeurs. Par ailleurs, les utilisateurs ont désormais la possibilité de voir sur le guide le contenu en direct des 12 prochaines heures afin de planifier leur journée. Enfin, des corrections et des améliorations diverses ont permis d’optimiser les performances de l’application. Pluto TV en profite annoncer le déploiement à venir dans les prochaines mises à jours “d’améliorations extraordinaires de votre expérience avec Pluto TV”.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox