Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms : le premier opérateur mobile, chacun sa TV sur la Freebox, “elle arrive…”

28 juin 2007 : Free lance TV perso

Créer sa propre chaîne de télévision, c’est la proposition faite par Free avec TV Perso lancé le 28 juin 2007 sur la Freebox HD. Il suffisait alors de raccorder n’importe quelle caméra à sa Freebox, pour filmer et diffuser des évènements privés ou publics simplement via sa box. Évènements familiaux, locaux, associatifs, culturels, sportifs, éducatifs…pouvaient ainsi être facilement partagés, entre proches, au sein des communautés d’intérêts (associations locales, sportives, culturelles, monde de l’éducation…) ou avec l’ensemble des Freenautes éligibles quelle que soit leur version de Freebox. TV Perso était proposé sans surcoût dans l’offre Freebox sur le canal 13 .

29 juin 2010 : Free lance le Freebox TVReplay

Free lançait il y a 13 ans l’offre de “télévision de rattrapage” la plus complète à l’époque. Voici… Freebox TVREPLAY ! Ancêtre de Freebox Replay lancé le 29 juin 2010, le service permettait d’accéder, à l’époque, de voir ou revoir les programmes de 33 chaînes dans les 7 jours suivant leur diffusion. Si l’offre s’est étoffée depuis et le nom a changé, le principe reste encore le même avec une offre très complète.

A l’époque, vous pouviez accéder au replay de toutes ces chaînes, heureusement le catalogue s’est étoffé



29 juin 2020 : la 4G enfin partout dans le métro parisien

La fin d’un très long chantier, qui change la vie des usagers. La RATP annonçait en effet le 29 juin 2020 que les travaux pour proposer la 4G sur l’ensemble des métros et RER parisiens avaient pris fins.

Pour cela, les quatre opérateurs s’étaient alliés, SFR et Bouygues avaient signé en 2012, Orange l’année suivante puis Free enfin en 2014. 300 kilomètres de câbles tirés, 300 antennes et 280 locaux techniques, souvent sous terre et sur des infrastructures parfois centenaires. La couverture des 304 stations de métro n’a pas été une mince affaire. Initialement prévu pour être finalisée en 2017, l’objectif de 100% du réseau en 4G a été repoussé à 2019 et a finalement encore pris du retard avant d’être atteint en juin 2020. Maintenant, à quand la 5G ?

30 juin 2020 : “Popopop, elle arrive…”

Peu de temps avant le lancement, la première information officielle de Free autour de la Freebox V8 sortait enfin. Le 30 juin 2020, le compte officiel de l’opérateur publiait un message pour teaser l’arrivée de sa nouvelle box, confirmant par ailleurs son nom qui avait déjà fuité. Il n’a pas fallu attendre longtemps pour la découvrir plus en détails puisque la Freebox Pop est sortie le 7 juillet de la même année.

Popopop on se calme et on respire, elle arrive ! 🥳😎#FreeboxV8 pic.twitter.com/n9qpUleuk9 — Free (@free) June 30, 2020

1er juillet 1991 : le premier appel 2G est passé

À l’heure de la 5G, il est bon de se rappeler par quoi il a fallu passer pour y arriver. Le 1ᵉʳ juillet 1991, le Premier ministre finlandais passait le tout premier appel en 2G pour contacter le vice-maire de la ville de Tampere, grâce au réseau de Radiolinja et aux équipements de Nokia et de Siemens. Pour la première fois, la voix était découpée en tranches et transportées via une technologie numérique. C’est aussi grâce à cette technologie que le roaming international et les SMS ont pu se développer. Une technologie conçue par l’Europe, qui est devenu la norme.

1er juillet 1992 : naissance du premier opérateur mobile en France

France Télécom lançait le premier opérateur de téléphonie mobile il y a 31 ans de cela. Il s’agit d’Itineris, qui a existé jusqu’en juin 2001, avant de disparaître au sein des offres d’Orange. En 1999, Itinéris comptait plus de 10 millions de clients. À titre d’indication, rappelez-vous du forfait Ola d’Itinéris, proposé en 2000 pour 165 francs (environ 25€) avec une heure de communication.

1er juillet 2013 : France Télécom devient officiellement Orange

La fin d’une transition qui datait déjà de 2001. Après avoir renommé Itinéris, Ola et Mobicarte en Orange, puis les activités Wanadoo ou Ma ligne TV, le changement de nom définitif du groupe qui se faisait appeler France Télécom – Orange est voté par l’assemblée générale de l’opérateur en 2013, et effectif le 1er juillet de la même année.

1er juillet 2014 : Free Mobile baisse ses tarifs de roaming

Une bonne nouvelle pour les globe-trotters ! Le 1er juillet 2014, l’opérateur de Xavier Niel annonçait baisser le prix des communications (voix, SMS, MMS et data) émises ou reçues depuis l’étranger et les doms pour tous les abonnés à ses forfaits mobiles. Des baisses toutes en dessous des plafonds mis en place dans l’union Européenne, avec des réductions allant jusqu’à 55% par rapport aux tarifs proposés par Free auparavant. Le tout dans un grand nombre de pays.

02 juillet 2020 : la Freebox Delta entièrement pilotable à la voix

Une première en Europe ! Le player Devialet proposé avec la Freebox Delta bénéficiait le 02 juillet 2020 d’une mise à jour importante avec une fonctionnalité qui pourra s’avérer bien pratique pour ceux habitués à ce type d’usage. Depuis cette date, le player est en effet entièrement pilotable avec Alexa.

L’assistant vocal d’Amazon était déjà intégré, mais dans une version “classique”, ne permettant pas d’influer sur les actions liées aux services proposés par le player Devialet. “Cette nouvelle fonctionnalité gratuite permet aux utilisateurs de la Freebox Delta de rechercher, lancer ou contrôler du contenu vidéo simplement à la voix, via Alexa. Avec cette alternative à la télécommande, vous pouvez avoir les mains libres pour faire autre chose en regardant votre série préférée !” expliquait alors l’opérateur.

