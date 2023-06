Free revoit son site d’éligibilité à ses offres Freebox avec une nouveauté qui peut faire la différence

L’opérateur a déployé une refonte de l’interface de souscription à une offre Freebox sur son site web et permet désormais de savoir directement si vous êtes éligibles à Free Proxi.

Les nouveaux abonnés Freebox sont directement mis au courant s’ils peuvent bénéficier de l’assistance rapprochée de Free, dès la souscription. En modifiant sa page d’inscription, l’opérateur a également ajouté une nouvelle indication une fois l’adresse inscrite concernant la disponibilité de Free Proxi pour votre domicile. De quoi rassurer les abonnés cherchant à passer chez Free avec la promesse d’une prise en charge 7 jours sur 7, de 8 heures jusqu’à 21 heures avec un accompagnement sur-mesure au téléphone ou par chat et une possibilité d’intervention rapide si nécessaire à votre domicile. L’assistance peut porter tant sur le raccordement à la fibre et l’installation de la box qu’en cas de perte de service plus tard.

Ainsi, lorsque vous cherchez à vous abonner, une fois votre adresse saisie, un écriteau apparaît vous indiquant le nom du centre auquel votre logement est directement rattaché. Une fois abonné, il est possible d’accéder à Free Proxi depuis son espace client, en laissant un message au 3244 ou en utilisant l’application Freebox-Espace Abonné disponible sur iOS et Android. Les abonnés actuels ont également l’information de l’éligibilité à Free Proxi sur leur espace abonné ou depuis l’application.

À cela s’ajoute une refonte graphique de l’interface de souscription, modernisant les pages et créant une certaine cohérence avec les autres pages du site de l’opérateur. La procédure pour s’abonner en elle-même reste inchangée.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox