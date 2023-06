Le saviez-vous : bénéficier du WiFi 6E chez Free avec une offre Freebox puissante et plus simple, c’est possible

Pour ceux qui veulent profiter de la crème du WiFi et des débits fibre, il y a l’offre Freebox Delta S, sans les services TV.

Il y a un peu plus d’un an, Free a lancé le Wi-Fi 6E sur la Freebox Delta avec des débits 3 fois plus rapides allant jusqu’à 2,5 Gbit/s. Si l’offre premium du FAI a de quoi séduire avec Netflix et Amazon Prime inclus, son prix,39€99/mois pendant 1 an puis 49.99€/mois n’est pas accessible à tous. Et quand ce n’est pas le prix qui refroidit les envies, ce sont les usages. Certains utilisateurs n’utilisent pas le service TV et cherchent une offre dual play avec une connexion internet de qualité.

Lancée en décembre 2018, seulement quelques jours après la Freebox Delta avec Player Devialet, l’offre Delta S répond à ces besoins. Affichée à 39,99€/mois sans engagement, celle-ci n’est autre que le serveur Delta sans box TV. La fibre EPON 8 Gbit/s est bien là, l’agrégation 4G en ADSL également, tout comme le Pack Sécurité, le server Nas, la gestion des objets connectés Somfy et Philips Hue mais aussi la dernière innovation sans fil, le WiFi 6E. Les nouveaux abonnés ont donc droit à la toute dernière génération WiFI. Les clients actuels ne peuvent quant à eux toujours pas échanger leur matériel.

Ce serveur fonctionne sur les trois bandes : 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz. Cette capacité supplémentaire permet d’une part, d’optimiser la couverture à l’intérieur du foyer en rendant possible la connexion simultanée d’un nombre croissant d’équipements et de terminaux mobiles au même réseau sans perte de vitesse. Et d’autre part, de garantir une meilleure connexion dans les zones à forte densité, car le Wi-Fi 6E évite les effets de congestion en utilisant une nouvelle bande de fréquences peu utilisée.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox