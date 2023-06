Pourquoi la qualité du réseau mobile est parfois mauvaise lors des festivals ou évènements sportifs ? La réponse de Free

Depuis plus d’un an, les camions Free sont déployés lors d’évènements attirant de grandes foules comme de compétitions sportives, des festivals, ou des fan zones. Leur mission est d’éviter aux abonnés d’être confrontés à des problèmes de réseau et à des temps de latence qui peuvent gâcher la fête.

Équipés d’antennes 3G/4G/5G et raccordés à la fibre 10 Gb/s, les camion de Free ont par exemple assuré la couverture du Festival Rock en Seine et les Vieilles Charrues en 2022, mais aussi en 2023 lors du Hellfest puis pour les Solidays le week-end dernier ou encore à l’occasion des Eurockéennes de Belfort dès aujourd’hui. Prochainement, les F-trucks de l’opérateur viendront renforcer la connexion mobile lors du festival Main Square, mais aussi pour Les Déferlantes et l’Electrobeach Music Festival.

L’objectif affiché est de permettre aux abonnés Free Mobile de partager leurs vidéos et photos simplement et et de connecter avec leurs proches même dans les zones à très forte densité. Mais une question se pose souvent, pourquoi la qualité du réseau mobile est parfois moins bonne lors des festivals ou évènements sportifs ? En réponse, Free évoque deux principales raisons. La première est le rapport entre la densité de population dans une zone limitée et la capacité des antennes à proximité : “Lorsque de nombreuses personnes tentent d’accéder aux services de données mobiles en même temps, cela peut réduire la vitesse et la qualité du réseau. Les évènements qui attirent une grande foule dans un espace relativement restreint, peuvent dépasser la capacité des antennes-relais à gérer la demande élevée de connectivité. Si les antennes-relais ne sont pas en mesure de traiter efficacement toutes les connexions, cela peut entraîner des problèmes de réseau”, explique l’opérateur.

L’autre facteur est la localisation : “Les festivals et évènements sportifs ont parfois lieu dans des endroits éloignés, tels que des zones rurales ou des terrains en plein air, où la couverture du réseau mobile peut être plus limitée”, souligne Free. C’est dans ces différents cas de figure que la présence des camions-antennes des opérateurs est nécessaire pour assurer une bonne qualité d’usage des services de votre smartphone. “Plus aucun temps de latence grâce à nos camions Free”, assure l’opérateur.

