Android : la majorité des utilisateurs utilisent une version avec deux ans de retard

Alors qu’Android 14 approche, la version la plus récente de l’OS de Google ne représente que 15% du parc.

En attendant la rentrée, les utilisateurs Android les plus friands de nouveautés peuvent profiter d’Android 13. Cependant, l’utilisation de cette nouvelle version reste encore minoritaire, malgré une belle percée sur le premier trimestre 2023. Si cet OS lancé en 2022 représente 15% du parc contre 5.2% en début d’année, il n’est même pas dans le top 3 des versions d’Android les plus utilisées.

En effet, c’est Android 11 R, déployé en 2020, qui est le plus présent parmi les utilisateurs d’Android avec 23.1% du parc selon Android Studio. Il reste encore du travail à faire pour Google afin de bien vendre son OS le plus récent, mais la séparation entre les différentes versions reste encore assez importante puisque le plus populaire ne représente même pas un quart du parc.

Source : Frandroid

