Free Mobile booste son réseau pour couvrir 80 concerts en un week-end

Un nouveau pylône provisoire a été installé à l’occasion du festival de Solidays.

De quoi partager facilement vos expériences avec Angèle, Shaka Ponk et de nombreux artistes présents durant ce festsival. Du 23 au 25 juin, les Solidays se tiendront avec une édition spéciale pour les 25 ans de l’évènement, à Paris Longchamps.

Comme Free l’a fait pour d’autres évènements, notamment le HellFest et le salon international de l’aéronautique et de l’espace du Bourget, l’opérateur a installé un pylône provisoire pour permettre au réseau mobile de résister à l’afflux des 250 000 visiteurs prévus. Alimenté par une fibre optique de 10Gb/s, il permet ainsi de renforcer la couverture mobile 3G, 4G et 5G pendant les festivités.

2/2 Pour son retour, @Solidays fête ses 25 ans et se tient du 23 au 25 juin au profit de l'association Solidarité Sida. Il accueille 100 associations, 80 concerts sur 9 scènes et pas moins de 250.000 spectateurs sont attendus. #FreeMobile #5G #Festival #Ftruck — Free 1337 (@Free_1337) June 23, 2023

Selon les évènements, l’opérateur peut aussi être présent grâce à des camions alimentés en fibre optique 10G, qui ont été déployés par exemple lors de festivals musicaux comme les Vieilles Charrues ou Rock-en-Seine en 2022. Plus récemment, ce F-truck a été utilisé lors de l’Armada de Rouen.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox