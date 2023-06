Fibre : de trop grandes disparités dans le déploiement sur les RIP

En analysant le déploiement FttH sur l’année 2022, l’Avicca note de fortes différences selon les réseaux d’initiative publique et espère un redressement en 2023.

“Les RIP doivent faire mieux“, affirme l’Avicca, organisme regroupant de nombreuses collectivités, en ouverture de son analyse du déploiement de la fibre optique. Elle déplore un volume “décevant“, avec des chiffres en deçà des déploiements réalisés en début 2021 par rapport au premier trimestre 2023 et si cela peut s’expliquer, des disparités persistent.

En effet, cinq nouvelles zones RIP départementales dépassent désormais les 95% de complétude fibre : les Ardennes, le Lot, la Marne, la Haute-Vienne et La Réunion. Dix-huit RIP ont achevé ou sont en voie d’achèvement de la desserte en fibre optique de leur territoire, contre 7 pour les zones d’initiative privée… Des chiffres qui peuvent être encourageants et noter un déploiement dynamique, même dans les territoires dans lesquels la couverture est déjà bonne. On note par exemple une progression de cette dernière de 14% en début d’année dans l’Eure, de 13% dans la Marne ou de 10% dans la Nièvre.

Il reste cependant des zones dans lesquelles il faudra donner “le coup de collier nécessaire” pour achever le déploiement de la fibre d’ici à fin 2025. “Certains RIP nous ont d’ailleurs alerté sur l’arrêt presque total des déploiements de leur délégataire, alors même que la complétude est très (trop) loin d’être atteinte” explique l’Avicca. L’organisme aimeraient ainsi voir un redressement “rapide” de la situation cette année, dans un contexte où une dizaine d’autres départements auront terminé leur déploiement d’ici à la fin de l’année : l’Aube, la Charente-Maritime, le Doubs, l’Eure, la Mayenne, la Seine-Maritime, les Yvelines, le Tarn-et-Garonne et les Vosges. L’association affirme ainsi que la Zone RIP, malgré ses succès, “manque de relais de croissance pour espérer maintenir ce rythme soutenu en 2024 et 2025“.

Elle fait également le point sur le rythme des opérateurs d’infrastructure : Axione et Orange s’améliorent, Altitude et XP Fibre (Altice/SFR) déploient pour leur part “un quart de prises en moins qu’une année auparavant“. “Altitude reste, et de loin, le premier opérateur de RIP en France (avec 3,4 millions de prises), suivi par Orange Concessions (2,8 millions), Axione (2,6 millions) et XP Fibre (2,5 millions)” indique l’Avicca.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox