Free lance ses “Merci Days” avec une avalanche de promos sur les smartphones, jusqu’à 410 euros

Avalanche d’offres promotionnelles dans la boutique de Free Mobile, avec des remises et des offres de remboursement jusqu’au 25 juillet prochain.

Il y’en a pour tous les goûts. C’est les soldes chez Free Mobile avec une nouvelle opération durant près d’un mois nommée “Merci days”, proposant des remises, des bonus de reprise et des offres de remboursement sur une large sélection de smartphones allant des plus haut de gamme aux appareils destinés à des budgets plus modestes. Au total, ce sont plus 30 références qui sont concernées par ces offres.

Il est possible de retrouver l’ensemble du catalogue dans une catégorie dédiée sur le site de l’opérateur de Xavier Niel pour savoir quels smartphones sont concernés. Vous pouvez bénéficier de jusqu’à 410€ remboursés sur certains smartphones 5G. On note par exemple une offre de remboursement de 220€ sur le Samsung Galaxy S23 Ultra, couplé à un bonus de reprise de 100€ si vous revendez votre ancien smartphone à Free Mobile dans la foulée. Toujours dans le très haut de gamme, vous pouvez par exemple bénéficier de 40€ remboursés sur demande pour l’achat d’un iPhone 14, toute gamme confondue et entre 50 et 70€ de reprise selon les modèles (classique ou Pro).

Pour conserver de bonnes performances sans dépenser des sommes trop élevées, vous pouvez par exemple opter pour le Xiaomi 12T qui est proposé avec 110€ remboursés sur demande et 70€ de bonus reprise ou le Honor 70 avec une ODR de 70€ également. Dans une gamme encore plus basse, tout en conservant un bon rapport qualité-prix, le Redmi Note 12 Pro+ 5G est proposé avec une offre de remboursement de 50€ et un bonus reprise du même montant, quand le Xiaomi 12 Lite est affiché avec une ODR de 90€. Des remises immédiates sont également de la partie comme sur le Oppo A77 5G avec 60€ de remise faisant passer son prix de 349€ au comptant à 289€, une offre couplée à une offre de remboursement de 40€. Même les smartphones pour plus petits budgets sont concernés avec 40€ remboursés pour l’achat du Galaxy A23 5G de Samsung ou du Redmi Note 10 5G.

Pour bénéficier des ODR dans le cadre des Mercy Days, il faut être abonné au Forfait Free ou Série Free et suivre la procédure suivante : se connecter sur son espace abonné à l’adresse mobile.free.fr/account/monODR, puis saisir le numéro IMEI du smartphone présent sur l’étiquette du coffret ou sur votre facture et valider la demande de remboursement. Vous avez 30 jours à compter de la date de votre commande pour adresser votre demande depuis votre espace abonné et vous serez tenus au courant de l’avancée de la procédure par email. Quant aux bonus de reprise, il faudra suivre la procédure indiquée sur ce formulaire.

