Free lance l’authentification automatique sur la version web d’OQee pour ses abonnés Freebox

Profiter des chaînes et replays sur Oqee en version web devient encore plus simple. Free a décidé de rendre la connexion à son interface TV automatique pour ses abonnés.

Plus besoin d’authentification manuelle, Free opte pour l’identification auto via IP sur la version web d’Oqee. Selon les constatations d’un abonné ou encore du blog Busyspider , il n’est plus nécessaire de saisir son identifiant Freebox, ni son mot de passe.

Si vous vous déconnectez de votre compte Oqee et fermez l’onglet associé ou votre navigateur, toute nouvelle connexion sera ainsi automatique. En revanche, si vous restez sur le même onglet après une déconnexion, une page vous permettra de vous connecter manuellement.

it's not a bug, it's a feature Beaucoup de gens ont du mal a trouver leurs identifiants, donc pour simplifier l'accès depuis une ligne freebox, l'authentification est maintenant transparente — r0ro (@r0ro_fr) June 26, 2023

Sur Twitter, un développeur Free a confirmé la mise en place de ce système de connexion : “Ce n’est pas un bug, c’est une fonctionnalité. Beaucoup de gens ont du mal a trouver leurs identifiants, donc pour simplifier l’accès depuis une ligne freebox, l’authentification est maintenant transparente”.

