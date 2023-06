Netflix change les règles et dévoile un nouveau top 10 de ses meilleurs programmes

Depuis plusieurs jours, Netflix a revu son calcul pour effectuer son top 10 de ses meilleurs programmes.

Certains programmes étaient indétrônables depuis de nombreux mois. En effet, depuis un an maintenant, la saison 4 de Stranger Things occupait la première place. Avec le nouvel outil de calcul de Netflix, cette dernière a perdu sa couronne du top 10 des séries en anglais. La saison 1 de la série Mercredi la dépasse de pas moins de 110 millions de vues et relègue la saison 4 de Stranger Things à la seconde place, suivie par la série sur Jeffrey Dahmer. Du côté du top 10 des séries non anglophone, Squid Game reste ancré à sa place de numéro 1 et reste la série la plus vue sur la plateforme avec plus de 265 millions de vues. Il est bon de noter que la première partie de la série française Lupin occupe la troisième place avec 99.5 millions de vues.

Sur quoi se base le nouveau calcul ?

Désormais, Netflix ne se base plus uniquement sur le nombre d’heures de visionnages. Netflix inclut dorénavant dans son calcul le nombre d’épisodes d’une série, ainsi que la durée des épisodes ou d’un film afin d’équilibrer le résultat et de mieux refléter la popularité d’une série. De plus, la période prise en compte est désormais 91 jours suivant l’arrivée du programme contre 28 auparavant.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox