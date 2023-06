Free : la version web d’Oqee continue d’évoluer avec une nouvelle section très attendue et une fonctionnalité

Les abonnés Freebox peuvent à présent accéder à leurs enregistrements et gérer leurs abonnements directement depuis la version web d’Oqee.

Pilier de la stratégie TV de Free, l’application Oqee by Free est disponible sur de nombreux supports pour les abonnés Freebox, à la fois sur smartphones et tablettes iOS/Android,, Apple TV, Android TV, mais aussi sur les téléviseurs connectés comme les Smart TV Samsung, Fire TV d’Amazon et sur le web.

La version navigateur a reçu hier une nouvelle mise à jour 1.4.1. En plus de l’authentification automatique repérée hier, les développeurs ont également intégré la section « Ma Liste » afin de retrouver vos enregistrements et vos VOD louées ou achetées. Dans le même temps, il est désormais possible de gérer vos abonnements depuis les réglages de l’interface.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox