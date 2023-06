Stancer : la nouvelle solution de paiement à petit prix d’Iliad continue de casser les codes avec le lancement de services innovants

Lancée en 2022 par la maison-mère de Free, Stancer dévoile ce 27 juin une large gamme de nouveaux services pour faciliter la vie des commerçants : une nouvelle application, un service de boutique en ligne et une solution de gestion des abonnements.

La fintech du groupe iliad, poursuit son expansion avec l’ambition de rendre les solutions de paiement à destination des commerçants et petites entreprises plus simples, accessibles et transparentes. Pour ce faire, Stancer souhaite changer la donne via deux options , soit en ligne via une API, soit par paiement physique via un paiement mobile terminal, le tout fourni “dans un accord de prix équitable sans durée contraignante”. Aujourd’hui, il passe un nouveau cap avec une nouvelle gamme de services.

Première nouveauté, le lancement d’une application mobile flambant qui tend à faciliter leur traitement des paiements des commerçants . Ces derniers peuvent ainsi rapidement traiter les paiements de leurs clients en toute sécurité via un lien de paiement, mais aussi gérer et suivre leur activité depuis leur tableau de bord et avoir accès en un clic à la liste des paiements effectués. Développé en interne, cette app est disponible pour le moment uniquement sur iOS.

Un service gratuit de création de boutique en ligne

Sans abonnement et sans engagement Stancer annonce “continuer de casser les codes du paiement en offrant aux commerçants la possibilité de créer leur propre boutique en ligne en quelques clics et sans surcoût. Pour ce service, Stancer utilise la plateforme Prestashop, la solution e-commerce leader en Europe et l’Amérique latine. Les petites entreprises clientes de Stancer peuvent donc désormais facilement créer leur propre site e-commerce, qui est livré prêt à l’emploi avec le système de paiement intégré de Stancer, de quoi commencer facilement et rapidement à vendre leurs produits en ligne. “Pour aider les commerçants à passer au numérique, nous avons développé un solution clé en main qui répond à leur paiement besoins et leur donne une visibilité en ligne. Ils peuvent créer maintenant son propre e-commerce en quelques clics grâce à ce service de boutique en ligne.” explique George Owen, PDG de Stancer.

Gestion des abonnements et des paiements récurrents

Stancer offre désormais à ses clients la possibilité de gérer les abonnements pour ceux qui, par exemple, facturent des abonnements à un service avec des paiements récurrents. L’avantage majeur de cette solution est l’automatisation de la gestion des abonnements, qui réduit le risque d’erreur manuelle. “Le consommateur bénéficie d’un paiement simple et transparent, et le commerçant gagne du temps. Disponible via API et bientôt aussi dans le compte client en ligne, cette solution contribue à améliorer la trésorerie grâce à des flux réguliers et prévisibles”, apprend-on.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox