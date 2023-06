Bilan mitigé pour le Player Devialet, comment forcer les opérateurs à bien déployer la fibre ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Le Player Devialet n’est plus commercialisé, l’avis des Freenautes diverge

Une fin de parcours discrète sans réellement avoir marqué de son empreinte le marché. Après avoir intégré hier Apple TV+ sur le décodeur TV très haut de gamme de la Freebox Delta, Free semble avoir pris la décision ferme de mettre sur la touche le Player Devialet lancé en décembre 2018 au prix de 480€. Lors de la souscription à une offre Freebox Delta, celui-ci ne fait plus partie des choix proposés. Seuls le player Pop et la nouvelle Apple TV 4K sont dorénavant affichés, le FAI donnant la liberté de choix. La page de présentation de l’offre Delta ne fait désormais plus également mention du boîtier TV de l’opérateur. Si l’appareil reste encore proposé aux abonnés déjà existants dans le cadre du multi-TV, les Freenautes ont entrepris de faire le bilan de ce player 5 ans après sa sortie et c’est plutôt mitigé.

Une amélioration d’Oqee pas au goût de tout le monde

Plus besoin d’authentification manuelle, Free opte pour l’identification auto via IP sur la version web d’Oqee. Une nouvelle mise à jour a été déployée et il n’est plus nécessaire de saisir son identifiant Freebox, ni son mot de passe. Une solution que certains apprécieront pour sa simplicité, quand d’autres s’inquiètent de la sécurité d’accès.

Le “name and shame”, un outil efficace ?

A l’heure où la fibre a plutôt mauvaise presse à cause des problèmes de raccordements, plats de nouilles et débranchages sauvages d’abonnés, l’Arcep veut jouer la carte de la transparence avec les foyers français. Début juillet, le régulateur lancera des cartes par département présentant les réseaux impactés ainsi que leurs noms. Une manière de pousser les opérateurs d’infrastructure à accélérer le mouvement. Une solution visant à pousser les opérateurs à l’excellence, mais cela suffira-t-il ?

Pas de fibre, la faute à qui ?

Le plan d’extinction du réseau cuivre continue avec la publication d’un nouveau lot de 2300 communes concernées. Cependant, les critères de choix pour ce troisième lot sont jugés plutôt opaques par l’Avicca. Ce chantier s’effectue à côté du déploiement de la fibre optique et beaucoup l’attendent toujours. Outre l’absence pure et dure des opérateurs sur la zone, c’est parfois au niveau du bâtiment que cela coince.

En réseau mobile, il n’y a pas de vérité absolue !

Une écrasante majorité des sites mobiles des quatre opérateurs sont équipés en 4G, la couverture des axes de transports continue de progresser selon l’Arcep. Le déploiement se poursuit ainsi pour le très haut débit mobile, mais tout n’est pas parfait partout. Cependant, il est important de rappeler que la situation d’un individu ou d’une zone n’est pas représentative d’un déploiement sur l’ensemble de l’Hexagone ! De plus, de nombreux facteurs peuvent affecter l’accès au réseau selon l’endroit, le terminal… Attention aux généralités !

