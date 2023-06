Canal+ lancera finalement deux nouvelles chaînes cinéma à la rentrée

En plus de Canal+ Box Office, une nouvelle chaîne Canal+ Cinéma(s) va voir le jour dès le 1er septembre prochain.

Le cinéma c’est son dada. Fort d’une nouvelle chronologie des médias qui lui permet de diffuser sur pétit écran les films six mois après leur sortie en salles, Canal+ n’hésite pas à revoir l’organisation de ses flux TV pour séduire au maximum. Lors de sa conférence de rentrée baptisée “Summer Party Canal Plus”, la filiale de Vivendi s’est fendue de plusieurs annonces exclusives. “500 films sont prévus sur le prochain semestre. Pas 498, pas 236. Et pas 322 non plus. Du cinéma français mais aussi nos coups de cœur à l’international”, a révélé le groupe.

Et pour les rendre les plus visibles possibles, deux nouvelles chaînes spécial cinéma débarqueront sur les écrans dès le 1er septembre. La première, déjà dévoilée il y a plusieurs mois est “Canal+ Box Office”, celle-ci diffusera les grands succès récents et l’intégralité des films des studios américains. La seconde est une petite surprise, il s’agit de “Canal+ Cinéma(s)”, une nouvelle version de sa chaîne cinéma. Au programme, les films des grands réalisateurs français et étrangers récompensés et primés dans les festivals .

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox