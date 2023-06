Une chaîne TV très connue va changer littéralement de nom et d’identité à la rentrée sur les Freebox et box des opérateurs

La chaîne Toonami va devenir Warner TV Next dès le 4 septembre.

Disponible dans les offres Free, Orange, SFR, Bouygues Telecom, Molotov et incluse dans le Pass Warner sur Prime Video Channels, la chaine Toonami va changer de nom le 4 septembre, a annoncé le 28 juin sa maison-mère, le groupe Warner Bros. Discovery.

Rebaptisée Warner TV Next, celle-ci reprendra la formule de Toonami dédiée aux super-héros avec une cible d’audience de 25/49 ans. “Visuellement, Warner TV Next affirme sa filiation avec Warner TV, chaine séries et cinéma du groupe au travers d’un nouveau logo développé en interne”, indique un communiqué.

Cette toute nouvelle identité s’appuiera sur l’héritage du studio Warner Bros qui vient célébrer son centenaire dans des centaines de salles de cinéma. Warner TV Next visera à séduire comme Toonami tous les fans de DC Comics grâce au meilleur des séries et films d’animation de l’univers (Batman, Superman, Harley Quinn, Young Justice), l’animation japonaise (Dragon Ball Super, My Hero Academia) ainsi que le catch avec, en exclusivité, la ligue AEW.