Découvrez les nouveaux films gratuits que va ajouter Free dès vendredi sur OQee Ciné

Oqee Ciné s’enrichit une nouvelle fois, avec l’ajout de 9 nouveaux films dès demain vendredi

OQEE Ciné, c’est le nouveau service d’AVOD de Free qui propose plus de 300 films et séries gratuits, Celui-ci est disponible sur le player Freebox Révolution, Pop et Free Devialet mais aussi en mobilité via l’application Oqee by Free puis encore via les TV connectées Android TV et les navigateurs.

Et comme chaque vendredi, de nouveaux contenus gratuits sont ajoutés. Cette semaine vous aurez soif de revanche avec Christine, la redoutable Plymouth rouge de 1957 créée par Stephen King et portée à l’écran par John Carpenter vous donnera le frisson avant de monter en voiture.

Évadé de prison en quête de justice dans une petite ville corrompue prête à le lyncher, Robert Redford affronte l’inquiétant Marlon Brando dans La poursuite impitoyable, thriller haletant d’Arthur Penn.

Rêves de gloire et de célébrité? Dans Presque célèbre, un jeune lycéen a l’opportunité de suivre un groupe de rock en tournée pour le magazine Rolling Stone, et c’est l’envers du décor et les excès des années 70 qu’il découvre au bras de la groupie Penny Lane incarnée par la piquante Kate Hudson. Un film Rock’n Roll oscarisé devenu culte. Immanquable.

Dans Soleil de nuit, Mikhail Baryshnikov interprète un danseur étoile Russe prêt à trahir sa patrie en passant à l’Ouest pour atteindre enfin la liberté. Gregory Hines, Helen Mirren et Isabella Rossellini complètent le casting prestigieux de ce film resté dans les mémoires notamment grâce à sa chanson originale : “Say you, Say me” pour laquelle Lionel Ritchie a remporté un Oscar.

Comment faire, quand on est un geek d’un quartier chaud de Los Angeles, pour devenir cool et si possible entrer à Harvard? Il va falloir à Malcom et sa bande de potes une bonne dose d’optimisme et d’inconscience pour se sortir d’une série de mauvais choix et de mésaventures dans Dope, comédie Hip-Hop primée à Sundance et au festival de Deauville.

Cerise sur le gâteau : la Star de la semaine est Emma Stone, dont l’irrésistible talent à la fois comique et sexy est mis à l’honneur dans Easy Girl, Super Blonde et SuperGrave.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox