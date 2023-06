Free envoie un mail pour annoncer une offre “Merci Days” sur une TV haut de gamme avec une grosse promo

Free informe ses abonnés fixes qu’il propose la Samsung TV The Frame en 30 fois sans frais, avec une double promo.

Vous ne le savez peut-être pas, depuis fin novembre, Free permet à ses abonnés Freebox d’acheter une Smart TV Samsung 4K en crédit gratuit et en promo via un étalement du paiement sur 30 mois. Divers téléviseurs sont ainsi accessibles depuis l’espace abonné Freebox dans la rubrique “Télévision” mais aussi via l’application officielle de gestion de compte de l’opérateur “Freebox – Espace Abonné” sur iOS et Android.

Dans le cadre de son opération Merci Days, qui propose des promotions sur des smartphones, l’opérateur annonce par mail une promo sur un des téléviseurs de sa boutique en ligne. Dans le courriel envoyé aux abonnés, la TVQLED 2023 “The Frame” du fabricant sud-coréen fait l’objet d’une remise immédiate de 150€ (soit 349€ payés à la commande) à laquelle s’ajoute un remboursement de 200€ après achat et sur demande

Il s’agit de la version 55 pouces. Celle-ci est certifiée sans reflet et permet de profiter du mode Art tout en bénéficiant d’une “connexion invisible”, puisqu’un câble de 5 mètre ultra-fin vous permet de dissimuler votre connexion en reliant le téléviseur à un boîtier déporté avec toutes les connectiques. L’appareil embarque également nativement l’application Oqee permettant d’accéder aux chaînes incluses dans votre offre Freebox.

Même si vous n’avez pas reçu ce mail, vous pouvez profiter de cette offre en vous rendant sur cette page.

