SMS : gare à cette nouvelle arnaque des “impôts”

Non, vous ne faites vraisemblablement pas l’objet d’une “activité suspecte” sur le site des impôts.

Le hameçonnage par SMS continue de se répandre comme un virus. Alors que les dernières déclarations d’impôt sur le revenu viennent de se terminer, des malfaiteurs tentent d’en tirer partie en se faisant passer pour les impôts avec un SMS indiquant que “votre compte fait l’objet d’une vérification”, avec un lien pour s’identifier.

Ce dernier vous emmène sur un site très bien recopié sur impots.gouv.fr, vous demandant d’entrer votre numéro fiscal et votre mot de passe. « Merci pour votre authentification. L’accès à votre compte a bien étais restauré, vous pouvez des à présent vous connecter à votre espace personnel. » sera la seule réponse du site une fois cela fait.

Ce site est protégé contre les robots et les VPNet a été créé le 24 j uin dernier, étant hébergé en Roumanie chez une entreprise habituées des arnaqueurs. Il a finalement été détecté et est repéré comme malveillant par Google Chrome, mais il est probable qu’un nouveau site identique soit créé. Si vous êtes tombés dans le piège, contactez rapidement le service des impôts sur cette page et changez de mot de passe.

Source : Numerama

