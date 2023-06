Oqee : encore des nouveautés à destination des abonnés Freebox pour mieux regarder la TV sur mobile

Free lance simultanément une nouvelle mise à jour de son application TV OQee sur Android et iOS. Fraîchement intégré, le guide TV se dote de nouvelles fonctionnalités.

Disponible gratuitement pour les abonnés Freebox sur pléthore de supports (mobile, TV connectées, web, Apple TV, Fire TV etc), l’application OQee by Free s’améliore une nouvelle fois sur les OS de Google et d’Apple.

Sur iOS (1.30) et Android (1.21), le nouveau guide TV lancé récemment (testé par la rédaction), propose désormais de choisir un créneau horaire et d’accéder plus rapidement à une chaîne grâce à la recherche et au filtrage des chaînes favorites.

Pour les utilisateurs sur iPhone, la recherche principale permet d’accéder à présent à davantage de films et séries disponibles en VOD. Un problème qui pouvait empêcher la lecture de certains contenus VOD disponibles auprès de plusieurs distributeurs a également été corrigé. Sur les smartphones Android, le design des boutons de l’application ont été revus.

