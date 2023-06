Les internautes se lâchent sur les réseaux : quand vous insultez Free, le forfait 2€ survivra, Canal+ déclasse certains abonnés

Aficionados de Twitter, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu la semaine dernière.

La différence entre la 5G, 4G, 3G et l’Edge ? La réponse en dansant !

Et non Free Mobile ne supprimera pas le forfait 2€. Pour ceux qui voudraient 5 Go de data en France et 6 Go en Europe, un booster à 2,99€ est proposé en option sur cette offre.

Le réseau fixe d’Orange n’est pas aussi plébiscité en Côte d’Ivoire, l’une de ses box passe un mauvais quart d’heure.

HANN🇨🇮 Vu sur le net !

Une internaute en colère contre Orange Côte d'Ivoire ! 😂#CIV225 pic.twitter.com/j9fF0k0lJk — Mel Essis Kouadio (@MelEssisKouadio) June 25, 2023

Les nerfs de certains abonnés Canal+ sont soumis à rude épreuve ce matin. Impossible de regarder des contenus sur l’Apple TV alors que les autres services de streaming fonctionnent. Pire encore, myCanal propose de s’abonner à des programmes sur des contenus d’Apple TV+ et Disney+ alors que les services sont inclus dans l’offre de clients impactés. Il ne faudra pas non plus se rabattre sur le replay de TF1 qui est inaccessible. Quand ça ne veut pas ça ne veut pas.

Et des jolis boutons « s’abonner » sur les contenus Apple TV+ et Disney+ inclus dans mon abonnement 🙃 Sans parler du replay de @tf1 inaccessible… pic.twitter.com/RaMAwaOEfF — Charles Decant (@charlesdecant) June 26, 2023

Quand les haters s’en prennent à Free, quelles sont les insultes les plus courantes ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Free (@free.fr)

