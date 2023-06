Totalement Fibrés : les nouveautés attendues chez Free pour la rentrée, deux évolutions pratiques pour les abonnés Freebox

Découvrez le dernier épisode de la saison de notre magazine hebdomadaire Totalement Fibrés, où nous vous résumons l’essentiel de l’actualité de Free et des télécoms.

Aujourd’hui, nous aborderons en détail dans le “Gros Doss” des évolutions pratiques pour les nouveaux abonnés Freebox et les actuels mais aussi des nouveautés appréciables sur OQee. Dans votre rubrique préférée, le “Free Fight”, nous débattrons sur les grosses nouveautés Free attendues à la rentrée, certaines sont attendues depuis Mathusalem. Retrouvez également nos rubriques habituelles comme le UP and Down et le chiffre de la semaine qui va vous plaire, le serveur Delta va vous surprendre.



