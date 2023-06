Free Mobile vient assurer une très bonne connexion à ses abonnés pendant le Main Square festival

Durant tout le week-end, Free Mobile prendra soin d’apporter des débits plus que décents lors du Main Square festival à Arras dans le département du Pas-de-Calais. Une antenne provisoire y a été installée.

“Aujourd’hui commence le festival Main Square à Arras et nous renforçons notre couverture mobile en y installant un pylône provisoire. Ce dernier est raccordé par une fibre optique de 10Gb/s pour vous permettre de profiter pleinement de la 3G, 4G et 5G”, annonce Free ce 30 juin via son compte Twitter officiel Free_1337.

Les abonnés Free Mobile devrait ainsi pouvoir communiquer sans problème avec leurs proches et partager leurs vidéos des concerts de Aya Nakamura, David Guetta, Kungs, Orelsan, Ana Calvi, ou encore Damso et Vitalic. Sur le site, l’opérateur a obtenu un débit de 875 Mb/s en download et 125,5 Mb/s en upload.

Le festival Main Square se déroule du 30 juin au 2 juillet depuis la citadelle d’Arras dans le département du Pas-de-Calais avec plus de 150.000 festivaliers attendus pendant ces trois jours. Le réseau Free Mobile sera aussi optimale lors des Eurockéennes de Belfort qui a débuté hier et qui se terminera dimanche. L’opérateur y a installé deux camions-antennes alimentés chacun par une fibre optique de 10Gb/s.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox